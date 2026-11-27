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साहिबाबाद। लिंक रोड थानाक्षेत्र में एक कारोबारी ने एक परिचित पर औद्योगिक भूखंड हड़पने री साजिश रचने का आरोप लगाया है। कंपनी निदेशक अमोघ सब्बरवाल ने कर्ज के नाम पर जालसाजी कर भूखंड अपने नाम कराने का दबाव बनाने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तीन पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।अमोघ ने अदालत को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 20 से 24 मई 2024 के बीच कमल किशोर ने परिचित गीता परमार के खाते से 75 लाख रुपये उन्हें कर्ज के रूप में दिलवाए। इसके अलावा अक्तूबर 2025 और जनवरी 2026 में एक-एक लाख रुपये नकद दिए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम ब्याज पर दी गई थी, लेकिन बाद में भूखंड अपने नाम कराने का दबाव बनाया जाने लगा। आरोप है कि पांच जनवरी 2026 को कमल किशोर के बेटे निखिल ने अमोघ को बुलाकर औद्योगिक भूखंड अपने पिता के नाम करने को कहा। उन्होंने इन्कार किया तो जान से मारने की धमकी दी और 27 फरवरी 2024 का एग्रीमेंट टू सेल दिखाया। अमोघ का आरोप है कि दस्तावेज पर उनके फर्जी हस्ताक्षर थे। इसमें गीता परमार और कमल किशोर कपूर के हस्ताक्षर भी थे। अमोघ ने गीता परमार से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि कमल किशोर के कहने पर 75 लाख रुपये एडवांस ट्रांसफर किए थे और फर्जी एग्रीमेंट पर उनसे हस्ताक्षर कराए गए थे। आरोप है कि कमल किशोर ने भूखंड नाम नहीं करने पर देश छोड़ने या हत्या करवाने की धमकी दी। अमोघ ने 32.50 लाख रुपये लौटाने के बावजूद भूखंड नाम कराने का दबाव बनाए जाने की शिकायत की। पुलिस ने प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो अदालत के आदेश पर लिंक रोड थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को नोटिस देकर थाने बुलाया जाएगा और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।