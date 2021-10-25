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पीड़ित पिता जितेंद्र निवासी सेक्टर 115 नोएडा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार साल पहले उन्होंने बेटी पूजा यादव (28) की शादी राजेंद्र नगर सेक्टर-3 निवासी हिमांशु यादव से की थी। बेटी की शादी में 45 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के तुरंत बाद ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे। एक साल बाद बेटी होने पर उसे बेटा नहीं होने के लिए भी प्रताड़ित किया गया। इसके बावजूद पति हिमांशु, ससुर नेपाल यादव, सास मुन्नी देवी और ननद पूजा व चारु ने दोबारा दहेज की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराली 11 लाख रुपये और स्कॉर्पियो मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर पूजा के साथ अकसर मारपीट भी की गई।परिजनों ने बताया कि 13 नवंबर को रात्रि आठ बजे उनके बेटे के पास फोन आया कि पूजा जल गई है और उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली ले जा रहे हैं। परिवार के लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां पूजा गंभीर अवस्था में मिली। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और वह बोल भी नहीं पा रही थी। बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में परिजनों ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।