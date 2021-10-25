Ghaziabad News: गर्भवती महिला से मारपीट, दो माह का गर्भपात होने का आरोप

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लोनी। चिरोड़ी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेठ, जेठानी और उसके भाई ने महिला पर ईंट-पत्थरों से हमला करने के साथ पेट पर लात-घूंसों से वार किए। घटना में महिला का दो माह का गर्भपात हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।चिरोड़ी गांव निवासी रहीसा पत्नी चांद के मुताबिक, 27 अक्तूबर की दोपहर करीब 12 बजे वह घर में काम कर रही थी। इसी दौरान उसका जेठ आस मोहम्मद, जेठानी समीना और उसका भाई हनीफ वहां पहुंच गए। आरोप है कि तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उस पर ईंट-पत्थर फेंके गए और पेट व मुंह पर लात-घूंसों से वार किए गए। गंभीर चोट लगने से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। शोर सुनकर पति चांद और पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि हमले में उसके दो माह के गर्भ का गर्भपात हो गया। एसीपी रामकिशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर आस मोहम्मद, समीना और हनीफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।