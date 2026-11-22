विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश- हलफनामा नहीं देने पर अगली सुनवाई में खुद अदालत में होना होगा पेशमाई सिटी रिपोर्टरगाजियाबाद। एक आपराधिक मामले की जांच में कथित गंभीर अनियमितताओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में हलफनामा दाखिल नहीं करने पर पुलिस आयुक्त को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने 20 नवंबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में जांच एजेंसी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में मामले पर विचार करना आवश्यक है।मामले में याचिकाकर्ता पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वेव सिटी थाने में दर्ज मामले की जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने की मांग की है। याचिका में वैकल्पिक रूप से निष्पक्ष और उचित जांच कराने का निर्देश देने की भी अपील की गई है।जांच एजेंसी पर उठाए सवालयाचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार धनंजय ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने जांच में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई। पीठ ने याचिका और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने माना कि जांच एजेंसी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन पर जवाब मांगा जाना जरूरी है।तीन सप्ताह में देना होगा जवाबहाईकोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगना जरूरी है। उन्हें तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर जांच से संबंधित स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच जनवरी 2027 की तारीख तय की है। अब पुलिस आयुक्त के हलफनामे और जांच की स्थिति पर अदालत में सुनवाई होगी।इसके पहले भी प्राथमिक दर्ज करने में लापरवाही करने पर हाई कोर्ट ने डीआईजी से पुलिस आयुक्त के जांच का आदेश दिया था।