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हवा में घुले जहरीले कण को लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर महसूस किया। बृहस्पतिवार सुबह धूप खिली तो लगा कि हवा की सेहत में सुधार आएगा, दोपहर 12 बजे के बाद शाम तक स्मॉग छाया रहा। आंखों में जलन और गले में खराश के साथ ही लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हुई। दिवाली की रात पटाखा जलने के बाद शहर का का एक्यूआई 344 दर्ज किया गया था इसके बाद हवा की सेहत में मामूली सुधार आया, लेकिन बृहस्पतिवार को एक बार फिर हवा की चाल बिगड़ गई और एक्यूआई 338 हो गया। देश का पहला प्रदूषित शहर हरियाणा का पंचगांव रहा, जहां का एक्यूआई 388 दर्ज किया गया। हरियाणा के मानेसर शहर का एक्यूआई गाजियाबाद के समान ही 338 दर्ज किया गया।इनसेट500 फैक्टरी पर तालाबंदी, एक करोड़ का जुर्माना फिर भी हवा जहरीलीहवा की सेहत सुधारने को ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू की गई है लेकिन सड़कों पर ग्रैप के पहले चरण की ही पाबंदियां ही नहीं दिख रही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जनवरी 2026 से अब तक जनपद में करीब 500 से अधिक फैक्टरियों को सील किया जा चुका है। पिछले दिनों नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर करीब एक करोड़ जुर्माना लगाए जाने की संस्तुति भी की जा चुकी है बावजूद इसका कोई असर नहीं दिख रहा। बृहस्पतिवार को भी शहर में निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रही। वसुंधरा सेक्टर-3 में ग्रीन बेल्ट किनारे एक बिल्डर फ्लोर पर काम चल रहा था, सड़क किनारे खुले में निर्माण सामग्री रखी हुई थी। यही नहीं ग्रीन बेल्ट की पेड़ों पर जमीं धूल भी विभागीय लापरवाही को बयां कर रही थी। यह अधिकारियों को सुस्ती का ही नतीजा है कि शहर में लोग ग्रैप की पाबंदियां निभाने की ओर लापरवाह दिख रहे हैं और हवा को जहरीली करने में अपना योगदान दे रहे हैं। वसुंधरा बुध चौक के सर्विस रोड पर ही सूखे पत्तों में किसी ने आग लगा दी थी जिससे धुआं उठता रहा। इतना सब कुछ लोग खुले आम कर रहे हैं बावजूद अधिकारियों की टीम कहीं मौके पर नहीं पहुंच पा रही।इनसेटदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों का एक्यूआईपंचगांव - 388दिल्ली- 350बहादुरगढ़- 346भिवाड़ी- 339गाजियाबाद- 338इनसेटगाजियाबाद में बीते दिनों का एक्यूआई12 नवंबर - 33811 नवंबर - 29710 नवंबर - 24409 नवंबर - 32408 नवंबर - 34407 नवंबर - 277क्या बोले अधिकारीशहर में पानी के छिड़काव और नियम लागू कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित विभागों की है। धूप न निकलने और हवा की गति कम होने की वजह से भी एक्यूआई में बढ़ोत्तरी हुई है।अंकित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी