Ghaziabad News: जहरीली हुई हवा देश का पांचवां सर्वाधिक प्रदूषित रहा अपना शहर एक्यूआई <bha>@</bha> 338
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:56 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:56 AM IST
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साहिबाबाद। बीते दो दिनों से हवा लगातार जहरीली हो रही है, बृहस्पतिवार शाम चार बजे सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में गाजियाबाद का एक्यूआई 338 दर्ज किया गया। इसके साथ ही गाजियाबाद देश का पांचवां सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। बीते 24 घंटे के अंतराल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 41 अंकों की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। शहर का महज गोविंदपुरम इलाका ही ऐसा रहा जहां का एक्यूआई 300 के नीचे रहा, जबकि इंदिरापुरम स्टेशन का एक्यूआई दर्ज नहीं हो सका।
हवा में घुले जहरीले कण को लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर महसूस किया। बृहस्पतिवार सुबह धूप खिली तो लगा कि हवा की सेहत में सुधार आएगा, दोपहर 12 बजे के बाद शाम तक स्मॉग छाया रहा। आंखों में जलन और गले में खराश के साथ ही लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हुई। दिवाली की रात पटाखा जलने के बाद शहर का का एक्यूआई 344 दर्ज किया गया था इसके बाद हवा की सेहत में मामूली सुधार आया, लेकिन बृहस्पतिवार को एक बार फिर हवा की चाल बिगड़ गई और एक्यूआई 338 हो गया। देश का पहला प्रदूषित शहर हरियाणा का पंचगांव रहा, जहां का एक्यूआई 388 दर्ज किया गया। हरियाणा के मानेसर शहर का एक्यूआई गाजियाबाद के समान ही 338 दर्ज किया गया।
इनसेट
500 फैक्टरी पर तालाबंदी, एक करोड़ का जुर्माना फिर भी हवा जहरीली
हवा की सेहत सुधारने को ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू की गई है लेकिन सड़कों पर ग्रैप के पहले चरण की ही पाबंदियां ही नहीं दिख रही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जनवरी 2026 से अब तक जनपद में करीब 500 से अधिक फैक्टरियों को सील किया जा चुका है। पिछले दिनों नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर करीब एक करोड़ जुर्माना लगाए जाने की संस्तुति भी की जा चुकी है बावजूद इसका कोई असर नहीं दिख रहा। बृहस्पतिवार को भी शहर में निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रही। वसुंधरा सेक्टर-3 में ग्रीन बेल्ट किनारे एक बिल्डर फ्लोर पर काम चल रहा था, सड़क किनारे खुले में निर्माण सामग्री रखी हुई थी। यही नहीं ग्रीन बेल्ट की पेड़ों पर जमीं धूल भी विभागीय लापरवाही को बयां कर रही थी। यह अधिकारियों को सुस्ती का ही नतीजा है कि शहर में लोग ग्रैप की पाबंदियां निभाने की ओर लापरवाह दिख रहे हैं और हवा को जहरीली करने में अपना योगदान दे रहे हैं। वसुंधरा बुध चौक के सर्विस रोड पर ही सूखे पत्तों में किसी ने आग लगा दी थी जिससे धुआं उठता रहा। इतना सब कुछ लोग खुले आम कर रहे हैं बावजूद अधिकारियों की टीम कहीं मौके पर नहीं पहुंच पा रही।
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इनसेट
देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों का एक्यूआई
पंचगांव - 388
दिल्ली- 350
बहादुरगढ़- 346
भिवाड़ी- 339
गाजियाबाद- 338
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इनसेट
गाजियाबाद में बीते दिनों का एक्यूआई
12 नवंबर - 338
11 नवंबर - 297
10 नवंबर - 244
09 नवंबर - 324
08 नवंबर - 344
07 नवंबर - 277
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क्या बोले अधिकारी
शहर में पानी के छिड़काव और नियम लागू कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित विभागों की है। धूप न निकलने और हवा की गति कम होने की वजह से भी एक्यूआई में बढ़ोत्तरी हुई है।
-- अंकित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
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हवा में घुले जहरीले कण को लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर महसूस किया। बृहस्पतिवार सुबह धूप खिली तो लगा कि हवा की सेहत में सुधार आएगा, दोपहर 12 बजे के बाद शाम तक स्मॉग छाया रहा। आंखों में जलन और गले में खराश के साथ ही लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हुई। दिवाली की रात पटाखा जलने के बाद शहर का का एक्यूआई 344 दर्ज किया गया था इसके बाद हवा की सेहत में मामूली सुधार आया, लेकिन बृहस्पतिवार को एक बार फिर हवा की चाल बिगड़ गई और एक्यूआई 338 हो गया। देश का पहला प्रदूषित शहर हरियाणा का पंचगांव रहा, जहां का एक्यूआई 388 दर्ज किया गया। हरियाणा के मानेसर शहर का एक्यूआई गाजियाबाद के समान ही 338 दर्ज किया गया।
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इनसेट
500 फैक्टरी पर तालाबंदी, एक करोड़ का जुर्माना फिर भी हवा जहरीली
हवा की सेहत सुधारने को ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू की गई है लेकिन सड़कों पर ग्रैप के पहले चरण की ही पाबंदियां ही नहीं दिख रही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जनवरी 2026 से अब तक जनपद में करीब 500 से अधिक फैक्टरियों को सील किया जा चुका है। पिछले दिनों नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर करीब एक करोड़ जुर्माना लगाए जाने की संस्तुति भी की जा चुकी है बावजूद इसका कोई असर नहीं दिख रहा। बृहस्पतिवार को भी शहर में निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रही। वसुंधरा सेक्टर-3 में ग्रीन बेल्ट किनारे एक बिल्डर फ्लोर पर काम चल रहा था, सड़क किनारे खुले में निर्माण सामग्री रखी हुई थी। यही नहीं ग्रीन बेल्ट की पेड़ों पर जमीं धूल भी विभागीय लापरवाही को बयां कर रही थी। यह अधिकारियों को सुस्ती का ही नतीजा है कि शहर में लोग ग्रैप की पाबंदियां निभाने की ओर लापरवाह दिख रहे हैं और हवा को जहरीली करने में अपना योगदान दे रहे हैं। वसुंधरा बुध चौक के सर्विस रोड पर ही सूखे पत्तों में किसी ने आग लगा दी थी जिससे धुआं उठता रहा। इतना सब कुछ लोग खुले आम कर रहे हैं बावजूद अधिकारियों की टीम कहीं मौके पर नहीं पहुंच पा रही।
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देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों का एक्यूआई
पंचगांव - 388
दिल्ली- 350
बहादुरगढ़- 346
भिवाड़ी- 339
गाजियाबाद- 338
इनसेट
गाजियाबाद में बीते दिनों का एक्यूआई
12 नवंबर - 338
11 नवंबर - 297
10 नवंबर - 244
09 नवंबर - 324
08 नवंबर - 344
07 नवंबर - 277
क्या बोले अधिकारी
शहर में पानी के छिड़काव और नियम लागू कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित विभागों की है। धूप न निकलने और हवा की गति कम होने की वजह से भी एक्यूआई में बढ़ोत्तरी हुई है।