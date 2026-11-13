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Ghaziabad News: निलंबित जेई के बाद अब लाइनमैन और ठेकेदारों पर गिरेगी गाज, एफआईआर की तैयारी

Fri, 13 Nov 2026 11:06 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:06 PM IST
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After the suspended Junior Engineer (JE), it is now the turn of linemen and contractors to face the heat; preparations are underway to file FIRs.
गाजियाबाद। मुरादनगर के असालतनगर फीडर से दुहाई और भिक्कनपुर को जाने वाली विद्युत लाइन को अवैध रूप से शिफ्ट करने के मामले में ऊर्जा निगम की विभागीय जांच का घेरा और बड़ा हो गया है। मामले में अवर अभियंता जगपाल सिंह के निलंबन के बाद अब फीडर से जुड़े लाइनमैन, संविदा कर्मचारियों और निजी ठेकेदारों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। निगम के उच्चाधिकारी इस फर्जीवाड़े में संलिप्त लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं।
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जांच में सामने आया है कि यह सात-आठ खंभों की लंबी लाइन थी, जिसे एक दिन में बदलना तकनीकी रूप से संभव नहीं था। इसी के चलते निलंबित जेई पिछले डेढ़ महीने से गुपचुप तरीके से इस लाइन और खंभों को शिफ्ट करने का खेल चला रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इस कार्य के लिए न तो कोई विभागीय स्वीकृति ली गई थी और न ही यह किसी बिजनेस प्लान का हिस्सा था। इसके बावजूद काम को अंजाम देने के लिए प्रतिदिन दो से तीन घंटे का अवैध शटडाउन लिया जाता रहा, जिससे क्षेत्र की जनता को बेवजह बिजली संकट झेलना पड़ा।
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जांच अधिकारी अब इस पहलू की भी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी डीलर के इशारे पर और किसके मुनाफे के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। जब-जब शटडाउन लेकर यह अवैध काम कराया गया, जांच अधिकारी अब उसका पूरा पुराना रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। जांच का मुख्य बिंदु यह है कि बिना आधिकारिक अनुमति के आखिर किसके कहने पर और किस ऑपरेटर ने शटडाउन दिया था। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि बिना अन्य कर्मचारियों के सहयोग के इतना बड़ा बदलाव अकेले जेई के स्तर पर संभव नहीं था।
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सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा
इस पूरे प्रकरण में न केवल ऊर्जा निगम को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है, बल्कि आमजन की सुरक्षा के साथ भी सीधा खिलवाड़ किया गया। जांच टीम ने पाया कि मौके से मजबूत पत्थर के खंभों को उखाड़कर उनकी जगह लोहे के पोल लगा दिए गए थे। मानकों को ताक पर रखते हुए इन लोहे के पोलों को आपस में वेल्डिंग करके जोड़ा गया था। आंधी या बारिश की स्थिति में यह वेल्डिंग कभी भी टूट सकती थी, जिससे भविष्य में कोई बड़ा जानलेवा हादसा होने का खतरा बना हुआ था। दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई और मुकदमे की तैयारी है।

महेश उपाध्याय, अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा निगम (जोन-दो, ग्रामीण क्षेत्र) का कहा है कि असालतनगर फीडर प्रकरण में जेई को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। बिना अनुमति शटडाउन लेने और मानकों के विपरीत वेल्डिंग वाले लोहे के पोल लगाने के मामले में विस्तृत जांच चल रही है। इसमें शामिल कर्मचारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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