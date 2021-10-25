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गाजियाबाद। फ्लैटों के आवंटन में गड़बड़ियों की शिकायतें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) का पीछा नहीं छोड़ रहीं। पहले श्रेणी व आय प्रमाणपत्र संबंधी शिकायतों के चलते एलआईजी फ्लैटों का आवंटन टालना पड़ा, अब ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की आवंटन सूची सवालों के घेरे में है।आरोप है कि 18 नवंबर को हुए आवंटन में सामान्य वर्ग के आवेदकों के नाम अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर उन्हें फ्लैट आवंटित कर दिए गए। इससे आरक्षित श्रेणी के पात्र आवेदकों के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। मामला लखनऊ तक पहुंचने के बाद कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच कराने के लिए कहा है।खास बात यह है कि जीडीए की ओएसडी ने भी 10-12 नामों में गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की है। लगातार दो आवंटन प्रक्रियाओं में शिकायतें सामने आने से प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और आवेदनों के सत्यापन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।श्रेणी बदलने का आरोप18 नवंबर 2026 को जीडीए ने वेव सिटी स्थित समृद्धि होम्स में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटन के लिए ड्रॉ कराया था। इसके बाद भाजपा नेता व पूर्व पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत की। 20 नवंबर को की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि अपात्र लोगों को फ्लैट आवंटित कर दिए गए हैं। सामान्य वर्ग के कई आवेदकों और पहले से फ्लैट रखने वाले लोगों के नाम भी ड्रॉ में निकलने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि सामान्य वर्ग के आवेदकों के नाम अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होने से इस वर्ग के कई पात्र आवेदक आवंटन से वंचित रह गए। उन्होंने आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने और अपात्र लोगों के नाम हटाने की मांग की है।मंत्री के पत्र के बाद जांच की तैयारीशिकायत को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायत की जांच कराई जाएगी। इस संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष से भी रिपोर्ट ली जाएगी।ओएसडी ने मानी गड़बड़ीप्राधिकरण की ओएसडी कनिका कौशिक ने बताया कि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ड्रॉ पारदर्शिता के साथ कराया गया था। हालांकि, कुछ नामों में गड़बड़ी हुई थी। सामान्य वर्ग के 10 से 12 आवेदकों के नाम अनुसूचित जाति की श्रेणी में चले गए थे। इसे ठीक कराया जा रहा है। जल्द ही संशोधित सूची जारी कर दी जाएगी।एलआईजी में भी सामने आई थीं शिकायतेंइससे पहले 20 नवंबर को एलआईजी फ्लैटों के लिए प्रस्तावित आवंटन आवेदन में श्रेणी और आय प्रमाणपत्र संबंधी गड़बड़ियों की शिकायतों के चलते टालना पड़ा था। इससे नाराज आवेदकों ने प्राधिकरण परिसर में हंगामा भी किया था। इसके बाद जीडीए ने ड्रॉ की नई तारीख पांच दिसंबर तय की है।