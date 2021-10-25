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न्याय यात्रा कचहरी के गेट से शुरू होकर पुराना बस अड्डा, घंटाघर और चौधरी मोड़ होते हुए नवयुग मार्केट स्थित शहीद स्मारक पहुंची। यहां यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में करीब 30 गाड़ियां शामिल रहीं। इसके अलावा अधिवक्ताओं के साथ न्याय रथ भी आकर्षण का केंद्र रहा। पूरे रास्ते वकीलों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को प्रमुखता से उठाया।बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष ब्रह्मदेव त्यागी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अधिवक्ता पिछले 45 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए करीब 650 किलोमीटर दूर प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ता है। इससे लोगों का काफी समय और पैसा खर्च होता है।बार सचिव वरुण त्यागी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होने से अधिवक्ताओं के साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी और न्याय हासिल करना अधिक सुलभ व किफायती हो सकेगा। अधिवक्ताओं ने साफ किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। नौ दिसंबर को प्रस्तावित दिल्ली पैदल मार्च को भी आंदोलन की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है।