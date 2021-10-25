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मसूरी थाना क्षेत्र के डासना देहात निवासी प्रवीन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव अर्थला के खसरा नंबर 1780 में उनका करीब 700 वर्ग गज का एक प्लॉट है। कुछ माह पूर्व उन्हें जानकारी मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को प्रवीन कुमार दर्शाते हुए उनके प्लॉट में से 100 वर्ग गज जमीन मुजफ्फरनगर के नगला पिथौरा निवासी अमित कुमार को बेच दी है। जांच में सामने आया कि यह फर्जी बैनामा तीन जनवरी 2025 को गाजियाबाद के सब रजिस्ट्रार द्वितीय कार्यालय में पंजीकृत कराया गया। इस सौदे में 16 लाख 75 हजार रुपये की रकम दर्शाई गई, जिसका भुगतान इंदिरापुरम स्थित आईसीआईसीआई बैंक के दो चेकों (3.50 लाख और 13.25 लाख रुपये) के माध्यम से किया गया। इस फर्जी रजिस्ट्री में नोएडा निवासी रवींद्र सिंह और वसुंधरा सेक्टर-2 निवासी जय किशन को गवाह बनाया गया है। पीड़ित प्रवीन कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने इस फर्जीवाड़े का पता चलने पर आरोपियों से संपर्क किया और विरोध जताया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। विजयनगर थाना पुलिस ने 18 नवंबर को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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गाजियाबाद। शहर में भू-माफिया और जालसाजों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने एक जिंदा व्यक्ति का हमनाम और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी बेशकीमती जमीन का सौदा कर डाला। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां जालसाजों ने पीड़ित प्रवीन कुमार बनकर उनके अर्थला स्थित प्लॉट में से 100 वर्ग गज जमीन का फर्जी बैनामा कर 16.75 लाख रुपये हड़प लिए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दो नामजद गवाहों और एक अज्ञात जालसाज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।