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गाजियाबाद। भोपुरा की न्यू डिफेंस कॉलोनी में 8.20 करोड़ रुपये कीमत की जमीन का सौदा कर 80 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपियों ने न तो बैनामा किया और न ही रकम वापस की। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने न्यायालय के पास उनके साथ मारपीट की। मामले में शालीमार गार्डन निवासी विजय बहादुर राय ने कोर्ट के आदेश पर कविनगर थाने में मधु सखूजा, गौरव सखूजा, ममता मिढा, मोना अरोड़ा, कृष्ण लाल सखूजा, ओमप्रकाश और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि विजय बहादुर राय को अपनी दो फर्मों एवीएन कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और पार्थ इंफ्रा मल्टी प्रोजेक्ट एलएलपी के लिए जमीन की जरूरत थी। भोपुरा की न्यू डिफेंस कॉलोनी में 6410 वर्गमीटर जमीन खरीदने के लिए दिल्ली निवासी सातों आरोपियों के साथ सौदा 8.20 करोड़ रुपये में तय हुआ। जमीन के कई खातेदार थे। उन्होंने आरोपियों को 51 लाख रुपये एडवांस दिए। इसके बाद 54 लाख रुपये और दिए।आरोप है कि आरोपियों ने यह रकम और ऑनलाइन दिए 51 लाख रुपये लौटाते हुए कहा कि सिर्फ एक ही फर्म को कुछ जमीन का बैनामा करेंगे। आरोपियों ने एग्रीमेंट भी उन्हें नहीं दिया था। विजय ने बताया कि जमीन तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, जिसके लिए 35 लाख रुपये खर्च कर अलग जमीन खरीदी थी। इसके बाद भी आरोपी बैनामे के लिए बहाने बनाते रहे। बाद में आरोपियों ने कानूनी अड़चन बताते हुए उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने बचे हुए 50.49 लाख रुपये मांगे तो वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन रकम नहीं लौटाई।चार अक्तूबर 2026 को वह गाजियाबाद जिला न्यायालय पहुंचे थे तो मल्टीलेवल पार्किंग के पास आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज व मारपीट की। आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। एसीपी कविनगर ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।