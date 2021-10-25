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एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि राकेश कुमार मित्तल के मुताबिक वे लंबे समय से दिल्ली के सूरजमल विहार निवासी राकेश गुप्ता, उनके भाई दिलीप गुप्ता, बहन स्वतंत्र गोयल व परिवार के अन्य सदस्यों को जानते हैं। आरोपियों का परिवार दिल्ली के सराफा बाजार में चंद्रभान गुप्ता चांदी वाले के नाम से पहचाना जाता है और इनकी कई फर्म संचालित हैं। पारिवारिक मेलजोल के चलते आरोपियों को मित्तल परिवार के पुश्तैनी सोने-चांदी के आभूषणों की पूरी जानकारी थी। बताया कि वर्ष 2022 में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान आरोपियों ने घर में बड़ी मात्रा में गहने रखने के लिए असुरक्षित बताया और कहा कि सरकारी टकसाल के माध्यम से पुश्तैनी सोना शुद्ध सोने की ईंट में बदलवाकर जेवरात बनाने पर भारी मुनाफा हो सकता है।राकेश गुप्ता और दिलीप गुप्ता ने खुद को भारत सरकार की सरकारी टकसाल का अधिकृत एजेंट होने का झांसा दिया। विश्वास में आकर 11 अगस्त 2023, 10 अक्तूबर 2023 और 3 नवंबर 2023 को घंटाघर रामलीला मैदान व पार्किंग क्षेत्र में आरोपियों को पुश्तैनी सोने के गहने सौंपे, जिनकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई गई है। आरोप है कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित गुप्ता ने चांदी में भारी उछाल व कारोबार के लिए लाइसेंस का हवाला देते हुए रकम अपनी फर्म के खाते में डलवाने के लिए कहा जिस पर 7 अक्तूबर 2024 को एफडी तुड़वाकर आरटीजीएस के जरिये मैसर्स सीबी बुलियन कंपनी के खाते में 4.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर कराए गए। पीड़ित के मुताबिक जून 2025 में पत्नी इंदू मित्तल के हैदराबाद में ऑपरेशन के दौरान उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन आरोपियों ने नुकसान होने का हवाला देकर टालमटोल की। 10 अगस्त 2025 को पत्नी के निधन के बाद जब उन्होंने सोना-चांदी या उसकी कीमत की मांग की, तो आनाकानी जारी रही।आरोप है कि आरोपियों के पास लगभग 4 किलो सोना और 420 किलो चांदी है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये है। हिसाब-किताब के बाद व्हाट्सएप चैट व एक कागज पर 14 करोड़ रुपये देने की बात भी स्वीकार की गई थी। तहरीर के अनुसार पुलिस में शिकायत करने की बात कहने पर 8 फरवरी 2026 को घंटाघर रामलीला मैदान में बुलाकर आरोपियों ने साफ कह दिया कि वे सरकारी टकसाल के एजेंट नहीं हैं, सारा सोना-पैसा अपने व्यापार में लगा चुके हैं और दोबारा तकादा करने पर जान से मरवा देंगे। शिकायतकर्ता ने आदित गुप्ता को मास्टरमाइंड बताते हुए राकेश गुप्ता के विरुद्ध ईडी से जुड़े आर्थिक अपराध के मामलों का भी जिक्र किया है। एसीपी ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।