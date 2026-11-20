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एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि पीड़िता प्रिया चौधरी के मुताबिक उनके पति के मौसेरे भाई की पत्नी दीपिका चौधरी संजयनगर सेक्टर-23 में रहती हैं। फरवरी 2025 में दीपिका ने उन्हें निवेश की योजना बताकर हर महीने पांच प्रतिशत मुनाफा देने का भरोसा दिया। उसने रिश्तेदारी का हवाला देकर कहा कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। प्रिया का कहना है कि उनके पास निवेश के लिए रकम नहीं थी तो दीपिका ने अपनी बहन आकांक्षा दुबे, भाई अवनीश दुबे और मुंहबोले भाई धीरज कुमार से तीन प्रतिशत ब्याज पर सात लाख रुपये उधार लेकर दिलवाए। बाद में यह रकम भी निवेश के नाम पर अपने पास रख ली। विश्वास जीतने के लिए शुरुआत में दो प्रतिशत मुनाफा दिया। इसके बाद उन्होंने पति के नाम पर ढाई लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया और बचत व परिचितों से जुटाए दो लाख रुपये भी लगा दिए। आरोप है कि करीब चार लाख रुपये के गहने गिरवी रखवाकर उनकी रकम भी निवेश कराई गई। इसके अलावा मकान पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कराकर 10 लाख रुपये दीपिका के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इस तरह फरवरी 2026 तक 25.50 लाख रुपये निवेश करा लिए गए। बाद में रकम वापस नहीं की। एसीपी कविनगर अभय डागा का कहना है कि मामले में 20 नवंबर को केस दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।