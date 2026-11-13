Ghaziabad News: अस्पताल जा रही युवती को बाइक सवार ने लिफ्ट देने के बहाने अगवा किया

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मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर गोविंदपुरी पुलिस चौकी के सामने बृहस्पतिवार पूर्वाह्न वाहन की प्रतीक्षा में खड़ी युवती को बाइक सवार आरोपी ने लिफ्ट देने के बहाने अगवा कर लिया। आरोपी युवती को अगवा कर मेरठ की तरफ ले गया। मेरठ के परतापुर बाइपास तिराहा पर युवती ने भीड़ देखकर शोर मचा दिया। लोगों ने बाइक सवार युवक को घेरकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।गोविंदपुरी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के अनुसार बृहस्पतिवार पूर्वाह्न उनकी 25 वर्षीय भतीजी दांत का उपचार कराने के लिए कादराबाद स्थित अस्पताल जा रही थी। युवती गोविंदपुरी चौकी के सामने वाहन की प्रतीक्षा करने लगी। काफी देर तक कोई वाहन नहीं आया। तभी एक बाइक सवार ने युवती को अस्पताल तक लिफ्ट दी। मगर आरोपी युवती को जबरन मेरठ की तरफ ले गया। इस दौरान युवती ने कई बार बाइक से छलांग लगाने का प्रयास किया मगर तेज रफ्तार के कारण सफल नहीं हुई। बाइक जैसे ही मेरठ के परतापुर बाइपास तिराहे पर पहुंची तो वाहनों की अधिकता के कारण रफ्तार कम हो गई। युवती ने साहस कर शोर मचा दिया। लोगों ने बाइक को घेर लिया और आरोपी को पकड़कर पीट दिया। लोगों ने आरोपी को परतापुर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजन युवती को अपने साथ मोदीनगर ले आए। परिजनों ने बताया कि घटना से युवती दहशत में है। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।