Ghaziabad News: सोशल मीडिया पर महिला युवती को कर रही आपत्तिजनक मैसेज

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उक्त कॉलोनी निवासी युवती का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। युवती ने बताया कि एक महिला काफी समय से उसे आपत्तिजनक मैसेज भेज रही है। मना करने पर आरोपी महिला अभद्रता करती है और जान से मारने की धमकी देती है। महिला की धमकी के डर से युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया है। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार सोनम निवासी डबल स्टोरी कॉलोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मोदीनगर। नगर की एक कॉलोनी निवासी युवती ने एक महिला पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की है।