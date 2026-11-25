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वसुंधरा निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुशील भटनागर ने करीब दो महीने पहले अपनी पत्नी रेणु, सास लता, साले रवि सक्सेना, बहनोई सुशील गिरधर और बब्लू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुशील का आरोप था कि पत्नी करीब एक साल से उनके खाने में सीसा (लेड) मिलाकर दे रही थी। धीरे-धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां खून की जांच में लेड की मात्रा सामान्य से अधिक मिली थी। सुशील ने अपने बेटे वंश और साथ रहने वाले भांजे देव को भी जहर देने का आरोप लगाया था। सुशील ने पुलिस को बताया कि करीब दो साल पहले पत्नी मायके गई थी। वहां उसकी मुलाकात बब्लू से हुई और दोनों के बीच संबंध बन गए। सुशील का आरोप है कि बब्लू टोने-टोटके करता है और पत्नी के साथ मिलकर कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं भी कर चुका है। सुशील ने यह भी बताया कि उनके दूसरे बहनोई की कुछ समय पहले संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। वह सुनार थे और रेणु के मायके वाले भी सुनार का काम करते हैं। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभय डागा ने बताया कि मुख्य आरोपी रेणु को दिल्ली के झिलमिल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने पति की संपत्ति और बीमा राशि की रकम हड़पने के लिए साजिश रचने की बात कबूली है। बब्लू समेत अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।======गहनों में इस्तेमाल होने वाले सीसे (लेड) से जहर देने की आशंकासुशील को आशंका है कि गहने बनाने में इस्तेमाल होने वाला सीसा ही उन्हें खाने में मिलाकर दिया जा रहा था। इसी वजह से उनके शरीर में सीसे की मात्रा बढ़ी। उन्होंने पत्नी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। वहीं, इंदिरापुरम पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ के लिए उसको रिमांड पर ले सकती है या जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है।