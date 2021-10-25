Ghaziabad News: रोडवेज की 15 दिन की तैयारी चंद घंटों में हुई धराशाही
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:39 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
साहिबाबाद। दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ जैसे ही शनिवार को कौशांबी बस अड्डे पर पहुंची तो परिवहन निगम की 15 दिन की तैयारी चंद घंटों में धराशाही हो गईं। अतिरिक्त फेरे लगाकर लोगों को जल्द से जल्द बस दिलाने का दावा फेल हो गया। ऑनलाइन टिकट से लेकर ऑफलाइन टिकट लेने वालों की भीड़ डिपो पर उमड़ी तो व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। हालांकि दो दिन में एक लाख से अधिक यात्रियों के सफर करने का रोडवेज अधिकारी दावा कर रहे हैं।
परिवहन निगम की ओर से त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 300 अतिरिक्त बसें चलाने की व्यवस्था की थी। हालांकि बसों के संचालन के बीच कुछ चालक-परिचालक छुट्टीट्पर चले गए। इससे रोडवेज अधिकारियों के लिए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में चुनौती बन गई है। वहीं, शाहगंज डिपो की बस से भी यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उधर, आनंद विहार बस अड्डे से अलीगढ़, रामपुर, उत्तराखंड और महुआ समेत कई रूटों पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों के आनंद विहार की ओर पहुंचने से फुट ओवरब्रिज पर भीड़ बढ़ गई। वहीं, फर्रुखाबाद, एटा और कासगंज जाने वाले यात्रियों को भी बसों का इंतजार करना पड़ा। सुबह नौ बजे से ही इन रूटों पर यात्रियों की आवाजाही बनी हुई थी। त्योहार के चलते परिवार के साथ यात्रा करने वाले दीपक ने बताया कि सुबह से बस का इंतजार कर रहे है उन्हें फर्रुखाबाद की डायरेक्ट बस दोपहर 12 बजे तक नहीं मिली थी।
इनसेट
आज भी लोगों को सुबह से ही मिलेंगी बसें
एआरएम अंशुल वाष्र्णेय ने बताया कि यात्रियों की भीड़ लगातार डिपो पर उमड रही है, ऐसे में रविवार को भी सुबह से ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। दिवाली पर 24 घंटे यात्रियों को परिवहन निगम के बसों की सुविधा मिल सकेगी। अधिकतर लोग दिवाली की रात भी पूजा के बाद निकलते हैं और छठ के लिए घर जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
परिवहन निगम की ओर से त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 300 अतिरिक्त बसें चलाने की व्यवस्था की थी। हालांकि बसों के संचालन के बीच कुछ चालक-परिचालक छुट्टीट्पर चले गए। इससे रोडवेज अधिकारियों के लिए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में चुनौती बन गई है। वहीं, शाहगंज डिपो की बस से भी यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उधर, आनंद विहार बस अड्डे से अलीगढ़, रामपुर, उत्तराखंड और महुआ समेत कई रूटों पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों के आनंद विहार की ओर पहुंचने से फुट ओवरब्रिज पर भीड़ बढ़ गई। वहीं, फर्रुखाबाद, एटा और कासगंज जाने वाले यात्रियों को भी बसों का इंतजार करना पड़ा। सुबह नौ बजे से ही इन रूटों पर यात्रियों की आवाजाही बनी हुई थी। त्योहार के चलते परिवार के साथ यात्रा करने वाले दीपक ने बताया कि सुबह से बस का इंतजार कर रहे है उन्हें फर्रुखाबाद की डायरेक्ट बस दोपहर 12 बजे तक नहीं मिली थी।
विज्ञापन
इनसेट
आज भी लोगों को सुबह से ही मिलेंगी बसें
एआरएम अंशुल वाष्र्णेय ने बताया कि यात्रियों की भीड़ लगातार डिपो पर उमड रही है, ऐसे में रविवार को भी सुबह से ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। दिवाली पर 24 घंटे यात्रियों को परिवहन निगम के बसों की सुविधा मिल सकेगी। अधिकतर लोग दिवाली की रात भी पूजा के बाद निकलते हैं और छठ के लिए घर जाते हैं।
विज्ञापन