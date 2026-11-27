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साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन डीसीपी ऋजुल ने बृहस्पतिवार को जोन के 10 दरोगा समेत 11 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। डीसीपी ने बताया कि एसआई भूपेंद्र प्रताप सिंह को साइबर सेल से चौकी प्रभारी अभयखंड थाना इंदिरापुरम, आदित्य कुमार को थाना साहिबाबाद से चौकी प्रभारी तुलसी निकेतन थाना टीला मोड़, सौरभ कुमार को चौकी प्रभारी एस-1 शालीमार गार्डन से चौकी प्रभारी शहीद नगर थाना साहिबाबाद, सिद्धार्थ चौधरी को थाना टीला मोड़ से चौकी प्रभारी वसुंधरा थाना इंदिरापुरम और अथर चौधरी को चौकी प्रभारी शहीद नगर से चौकी प्रभारी एस-1 शालीमार गार्डन भेजा गया है। वहीं दुर्गेश कुमार को एमसीयू ट्रांस हिंडन जोन से प्रभारी एमसीयू ट्रांस हिंडन जोन, सौरभ यादव को चौकी तुलसी निकेतन थाना टीला मोड़ से थाना कौशांबी, मनोज त्यागी को चौकी प्रभारी वसुंधरा थाना इंदिरापुरम से थाना इंदिरापुरम, बबलू सिंह को थाना साहिबाबाद से थाना शालीमार गार्डन, स्वाति रानी को थाना लिंक रोड से साइबर सेल थाना लिंक रोड और हेड कांस्टेबल राम गोपाल को पुलिस लाइन से थाना लिंक रोड भेजा गया है।