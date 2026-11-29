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डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि शनिवार को थाना मुरादनगर पुलिस और स्वाॅट टीम अपराध शाखा संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर एक कैंटर को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक कैंटर लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर कैंटर खेत में खड़ा मिला, जबकि चालक मौके से भाग गया। कैंटर की तलाशी लेने पर उसमें रबड़ की कटी हुई शीटें रखी मिलीं। इन्हें हटाकर जांच की गई तो नीचे गत्ते की 100 पेटियां बरामद हुईं। पेटियों में रॉयल ग्रीन की 408 और रॉयल स्टैग की 792 बोतलें मिलीं। पुलिस ने शराब और कैंटर को कब्जे में ले लिया। मामले में थाना मुरादनगर में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार चालक की तलाश और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।