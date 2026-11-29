Ghaziabad News: कैंटर से पकड़ी पंजाब मार्का अवैध शराब की 100 पेटियां
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:43 AM IST
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मुरादनगर। ऑपरेशन प्रहार के तहत मुरादनगर पुलिस और स्वाॅट टीम ने संयुक्त चेकिंग के दौरान पंजाब मार्का अवैध शराब की 100 पेटियां बरामद की हैं। पुलिस को देखकर कैंटर चालक वाहन लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया तो चालक कैंटर को खेत में छोड़कर भाग गया। तलाशी लेने पर कैंटर में रबड़ की कटी हुई शीटों के नीचे शराब की पेटियां छिपाकर रखी मिलीं।
डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि शनिवार को थाना मुरादनगर पुलिस और स्वाॅट टीम अपराध शाखा संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर एक कैंटर को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक कैंटर लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर कैंटर खेत में खड़ा मिला, जबकि चालक मौके से भाग गया। कैंटर की तलाशी लेने पर उसमें रबड़ की कटी हुई शीटें रखी मिलीं। इन्हें हटाकर जांच की गई तो नीचे गत्ते की 100 पेटियां बरामद हुईं। पेटियों में रॉयल ग्रीन की 408 और रॉयल स्टैग की 792 बोतलें मिलीं। पुलिस ने शराब और कैंटर को कब्जे में ले लिया। मामले में थाना मुरादनगर में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार चालक की तलाश और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
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डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि शनिवार को थाना मुरादनगर पुलिस और स्वाॅट टीम अपराध शाखा संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर एक कैंटर को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक कैंटर लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर कैंटर खेत में खड़ा मिला, जबकि चालक मौके से भाग गया। कैंटर की तलाशी लेने पर उसमें रबड़ की कटी हुई शीटें रखी मिलीं। इन्हें हटाकर जांच की गई तो नीचे गत्ते की 100 पेटियां बरामद हुईं। पेटियों में रॉयल ग्रीन की 408 और रॉयल स्टैग की 792 बोतलें मिलीं। पुलिस ने शराब और कैंटर को कब्जे में ले लिया। मामले में थाना मुरादनगर में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार चालक की तलाश और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
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