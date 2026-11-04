Delhi NCR News: शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों की पूरी फीस माफ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:08 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:08 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दिवाली पर पुलिसकर्मियों के परिवारों को शिक्षा संबंधी सुविधाओं की सौगात दी है। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों की उच्च शिक्षा की पूरी फीस माफ होगी। सामान्य छात्रवृत्ति 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है। 10वीं और 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर पांच हजार रुपये मिलेंगे। जेईई और नीट में शीर्ष एक हजार में आने पर 50 हजार रुपये और प्रमाणपत्र दिया जाएगा। लाभ बहुकार्य कर्मचारी से एसीपी तक के बच्चों को मिलेगा। संवाद
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