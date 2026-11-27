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प्रथम चौहानपूर्वी दिल्ली। मेहनत, लगन और निरंतरता जब एक साथ मिलती है, तो सफलता की नई कहानी लिखी जाती है। राजधानी दिल्ली की 18 वर्षीय होनहार ऑलराउंडर निधि माहतो इन दिनों भारतीय महिला क्रिकेट में कुछ ऐसा ही करिश्मा कर रही हैं। 5 जनवरी 2008 को जन्मीं निधि अपनी आक्रामक दाएं हाथ की बल्लेबाजी और सटीक लेग-स्पिन गेंदबाजी के दम पर आज देश की सबसे भरोसेमंद युवा खिलाड़ियों की कतार में खड़ी हैं। आगामी आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2027 की तैयारियों के लिहाज से उन्हें भारतीय टीम का एक बेहद अहम स्तंभ माना जा रहा है।अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार आगाजनवंबर 2026 में निधि के करियर को नई रफ्तार उस वक्त मिली, जब उन्हें इंग्लैंड अंडर-19 महिला टीम के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में चुना गया। वडोदरा और सूरत की पिचों पर आयोजित इस सीरीज के पहले अनौपचारिक टी20 मुकाबले में निधि ने अपनी फिरकी से इंग्लिश बल्लेबाजों पर अंकुश लगाते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट झटका और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले वह जून-जुलाई 2026 में श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ हुई युवा श्रृंखला में भी भारतीय जर्सी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं।घरेलू क्रिकेट और डीपीएल से चमकी प्रतिभानिधि की इस कामयाबी की बुनियाद दिल्ली के घरेलू क्रिकेट मैदानों पर तैयार हुई है। कोच श्रवण कुमार की देखरेख में अपने खेल को तराशने वाली निधि ने महिला दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में 'सेंट्रल दिल्ली क्वींस' के लिए खेलते हुए खूब सुर्खियां बटोरी थीं।टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से महज 6 पारियों में 215 रन बनाए और शीर्ष रन-स्कोरर रहते हुए प्रतिष्ठित 'ऑरेंज कैप' अपने नाम की।