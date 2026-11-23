Delhi NCR News: ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स गायब कर दुकानदारों को चूना लगा रहे ठग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:24 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:24 PM IST
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-ऑनलाइन स्कैम से दुकानदार परेशान, लैपटॉप और कंप्यूटर के असली पार्ट्स निकालकर लगा रहे लोकल पार्ट्स
-महीनों बाद ग्राहकों की शिकायत के बाद खुल रही धोखाधड़ी की पोल
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। ऑनलाइन खरीदारी जहां कारोबारियों और ग्राहकों के लिए सुविधा का बड़ा माध्यम बनकर उभरी है, वहीं अब यही सुविधा इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ऑनलाइन ऑर्डर और रिटर्न के नाम पर सामान के साथ छेड़छाड़ करने की घटनाओं ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि कुछ ग्राहक दुकान से ऑनलाइन सामान मंगवाने के बाद उसमें लगे महंगे और असली पार्ट्स निकाल लेते हैं तथा उनकी जगह लोकल पार्ट्स लगाकर सामान वापस कर देते हैं। शकरपुर मार्केट के दुकानदार राजेश टुटेजा ने बताया कि इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं। खासतौर पर लैपटॉप और कंप्यूटर में लगे रैम, रोम और मदरबोर्ड जैसे पार्ट्स को आसानी से बदला जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ लोग इसी का फायदा उठाकर असली पार्ट्स निकाल लेते हैं और उनकी जगह नकली या कम गुणवत्ता वाले पार्ट्स लगा देते हैं। इसके बाद सामान को रिटर्न कर देते हैं।
ऑनलाइन कारोबार में रिटर्न की सुविधा का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। इससे ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब जरूरत है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामान वापस लेने से पहले उसकी तकनीकी जांच की व्यवस्था मजबूत करें, ताकि ग्राहकों की सुविधा के साथ दुकानदारों के हितों की भी सुरक्षा हो सके। - राजेश टुटेजा, शकरपुर मार्केट संघ सदस्य
ऑनलाइन कारोबार से जहां व्यापार में तेजी आ रही है, वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग ऑनलाइन खरीदारी का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि, ऑनलाइन स्कैम का खामियाजा दुकानदारों को न भरना पड़े।
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- मनोज सिंघल, शकरपुर मार्केट अध्यक्ष
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-महीनों बाद ग्राहकों की शिकायत के बाद खुल रही धोखाधड़ी की पोल
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। ऑनलाइन खरीदारी जहां कारोबारियों और ग्राहकों के लिए सुविधा का बड़ा माध्यम बनकर उभरी है, वहीं अब यही सुविधा इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ऑनलाइन ऑर्डर और रिटर्न के नाम पर सामान के साथ छेड़छाड़ करने की घटनाओं ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि कुछ ग्राहक दुकान से ऑनलाइन सामान मंगवाने के बाद उसमें लगे महंगे और असली पार्ट्स निकाल लेते हैं तथा उनकी जगह लोकल पार्ट्स लगाकर सामान वापस कर देते हैं। शकरपुर मार्केट के दुकानदार राजेश टुटेजा ने बताया कि इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं। खासतौर पर लैपटॉप और कंप्यूटर में लगे रैम, रोम और मदरबोर्ड जैसे पार्ट्स को आसानी से बदला जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ लोग इसी का फायदा उठाकर असली पार्ट्स निकाल लेते हैं और उनकी जगह नकली या कम गुणवत्ता वाले पार्ट्स लगा देते हैं। इसके बाद सामान को रिटर्न कर देते हैं।
ऑनलाइन कारोबार में रिटर्न की सुविधा का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। इससे ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब जरूरत है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामान वापस लेने से पहले उसकी तकनीकी जांच की व्यवस्था मजबूत करें, ताकि ग्राहकों की सुविधा के साथ दुकानदारों के हितों की भी सुरक्षा हो सके। - राजेश टुटेजा, शकरपुर मार्केट संघ सदस्य
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ऑनलाइन कारोबार से जहां व्यापार में तेजी आ रही है, वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग ऑनलाइन खरीदारी का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि, ऑनलाइन स्कैम का खामियाजा दुकानदारों को न भरना पड़े।
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- मनोज सिंघल, शकरपुर मार्केट अध्यक्ष