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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अहमदाबाद और दरभंगा के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। इससे बिहार और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने दोनों दिशाओं में चलने वाली विशेष ट्रेनों के दो-दो अतिरिक्त फेरे चलाने की घोषणा की है। उत्तर रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद जंक्शन-दरभंगा जंक्शन विशेष ट्रेन का संचालन पहले 27 नवंबर तक अधिसूचित था। अब इसे चार और 11 दिसंबर को भी चलाया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होती है। इसी तरह, वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा जंक्शन-अहमदाबाद जंक्शन विशेष ट्रेन का संचालन पहले 30 नवंबर तक निर्धारित था। अब इसे सात और 14 दिसंबर को भी चलाया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को संचालित होती है। इस तरह दोनों दिशाओं में कुल चार अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। इससे बिहार और गुजरात के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को दिसंबर में भी अतिरिक्त रेल सुविधा मिल सकेगी। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को नियमित ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची की समस्या से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

- 4, 7, 11 और 14 दिसंबर को होगा अतिरिक्त परिचालन