विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली में एक स्कूल के नजदीक खुले नाले और बिना ढक्कन वाली नालियों पर आखिरकार निगम की नींट टूटी। बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई इस समस्या के बावजूद निगम की ओर से समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) शिकायत पहुंचने के बाद निगम ने समाधान के लिए कदम उठाए गए।स्कूल के आसपास खुले नालों और नालियों के ढक्कन गायब होने की शिकायत सूबेदार उमेद सिंह ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की थी। उन्होंने अपनी शिकायत के समर्थन में तस्वीरें भी आयोग को उपलब्ध कराई थीं। उनका कहना था कि इस स्थिति में स्कूल आने-जाने वाले बच्चों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। खुले नालों में गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपीसीआर ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद निगम ने मौके पर जरूरी काम कराया और समस्या का समाधान किया। आयोग के रिकॉर्ड में कार्रवाई के बाद की तस्वीरें भी उपलब्ध हैं।हादसे का इंतजार क्यों?डीसीपीसीआर की सदस्य स्वाति गुप्ता ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में शिकायत मिलने पर आयोग संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश देता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के आसपास सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। खुले नाले और बिना ढक्कन वाली नालियां बच्चों के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मामलों में हादसे का इंतजार करने के बजाय पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए।