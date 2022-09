Delhi: लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कई गैंगस्टरों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज

दिल्ली पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ सहित दिल्ली और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है।

Delhi Police has filed two FIRs under UAPA against infamous gangsters of Delhi & Punjab including Lawrence Bishnoi & Goldie Brar: Delhi Police