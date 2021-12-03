संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। अटाली गांव में बर्तनों के हिसाब को लेकर हुए विवाद में युवक को दीवार में धक्का देकर घायल कर दिया गया। यह घटना 12 अक्तूबर को हुई थी, जिसके 40 दिन बाद 21 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल शौकीन खान का लंबे समय तक इलाज चला, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी शौकीन खान ने बताया कि वह अटाली गांव में किराये पर रहते थे। 12 अक्तूबर को वह रहीस उर्फ रवीस के साथ विनोद के ट्यूबवेल पर गए थे। शौकीन को बर्तन खरीदने के 600 रुपये देने थे, लेकिन रहीस उनसे तीन हजार रुपये मांग रहा था। जब शौकीन ने 600 रुपये देने की बात कही, तो आरोपी ने उन्हें धक्का मार दिया। धक्का लगने से उनका सिर दीवार से टकरा गया और वह बेहोश हो गए। चोट के कारण उन्हें बोलने में भी परेशानी हो रही थी। रहीस पहले शौकीन को बीके अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गया। आरोप है कि रहीस उन्हें सफदरजंग अस्पताल में छोड़कर चला गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि इसके बाद परिजन उन्हें ग्रेटर नोएडा के अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चला। इलाज के बाद शौकीन ने डीएसपी कार्यालय बल्लभगढ़ में शिकायत दी, जिसके बाद उन्हें छांयसा थाने भेजा गया और प्राथमिकी दर्ज हुई।