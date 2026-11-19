फरीदाबाद। एनआईटी स्थित डीएवी शताब्दी कॉलेज में बृहस्पतिवार को दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में करीब 250 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभा दिखाई। विद्यार्थियों ने लोक गायन, समूह गायन, लोक नृत्य, समूह नृत्य, पेंटिंग, लोक संगीत और वाद्य यंत्रों से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं।कार्यक्रम में खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे। उन्होंने बेटियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि प्रस्तुतियों को देखकर लगता है कि बेटियों ने आज अधिकतर क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने युवाओं से समाज और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बड़खल के एसडीएम त्रिलोक चंद मौजूद रहे। अध्यक्षता आईटीआई के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने की। दो दिवसीय महोत्सव का समापन शुक्रवार को होगा। इससे पहले सुबह नुक्कड़ नाटक और कविता लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें करीब 100 छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।