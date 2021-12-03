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Faridabad News: अस्पताल में किन्नर बनकर रुपये मांगते युवक को पकड़ा

Sun, 15 Nov 2026 12:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:13 AM IST
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Youth caught posing as a transgender person to solicit money at a hospital
फरीदाबाद। अपूर्वा अस्पताल में एक युवक को किन्नर बनकर लोगों से रुपये मांगते हुए पकड़ा गया। लोगों को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। युवक की पहचान दिल्ली निवासी चिराग के रूप में हुई है।
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आरोप है कि वह साड़ी पहनकर और मेकअप करके किन्नर के वेश में रुपये मांग रहा था। अस्पताल में मौजूद लोगों को उसकी पहचान पर शक हुआ। उन्होंने उसे रोका और उसकी साड़ी खींची। साड़ी के नीचे उसने लोअर और शर्ट पहनी हुई थी। मेकअप हटाने पर उसकी असल पहचान सामने आई। मामले की जानकारी मिलने पर किन्नर समुदाय की सदस्य यावी दीक्षित मौके पर पहुंची। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस और समुदाय के प्रतिनिधियों को दें। यावी दीक्षित ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग समुदाय की पहचान का गलत इस्तेमाल कर ठगी या अन्य आपराधिक वारदात कर सकते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। युवक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। संवाद
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