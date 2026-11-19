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- बुढ़िया नाले के पास से दो लोग युवक को बूथ में ले गए, बीके अस्पताल में भर्ती

फरीदाबाद। एनएचपीसी पुलिस बूथ के अंदर युवक से मारपीट का मामला आया है। दयाल नगर निवासी हीरालाल का आरोप है कि दो लोग उन्हें बुढ़िया नाले के पास से बूथ में ले गए और पीटा। बेहोश होने पर आरोपी उन्हें वहीं छोड़कर भाग गए। परिजनों ने उन्हें बीके अस्पताल में भर्ती कराया। हीरालाल ने बताया कि वह कार पेंटिंग का काम करते हैं। रात करीब नौ बजे काम खत्म कर घर लौटते समय बुढ़िया नाले के पास दो लोगों ने उन्हें बुलाया। आरोप है कि दोनों उन्हें पुलिस बूथ में ले गए और मारपीट शुरू कर दी। देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजन तलाश करते हुए बूथ पहुंचे। वहां उन्हें घायल देखकर अस्पताल ले गए। पीड़ित ने कहा कि उनकी किसी से रंजिश नहीं है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। संवाद

एनएचपीसी पुलिस बूथ के अंदर युवक को पीटा, बेहोश होने पर छोड़कर भागे आरोपी