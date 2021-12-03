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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शादी का सीजन शुरू होते ही दुल्हनें अपने ब्राइडल लुक को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। शादी के जोड़े में खूबसूरत दिखने के साथ फिट नजर आने के लिए युवतियां खानपान से लेकर अपनी दिनचर्या तक में बदलाव कर रही हैं।कोई मीठे और जंक फूड से दूरी बना रही है तो कोई सुबह की सैर, योग और व्यायाम को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना रही है। शादी की तारीख नजदीक आने के साथ फिटनेस को लेकर उनकी सतर्कता भी बढ़ रही है। हालांकि, कम समय में वजन घटाने की कोशिश में खाना कम करना या क्रैश डाइट अपनाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। निजी अस्पताल की डायटिशियन डॉ. अल्का चौधरी ने बताया कि जल्दी वजन घटाने के लिए लंबे समय तक भूखे रहना या क्रैश डाइट अपनाना नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी12 की कमी हो सकती है, जिससे बाल झड़ने, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, रोजाना 30 से 45 मिनट व्यायाम और पूरी नींद लेने की सलाह दी।कोट्सशादी में अच्छा दिखने के लिए फिट रहना चाहती हूं। इसलिए जंक फूड कम कर दिया है और घर के खाने के साथ रोजाना व्यायाम पर ध्यान दे रही हूं। - कृतिशादी के जोड़े में आत्मविश्वास के साथ दिखना चाहती हूं। इसके लिए खानपान में बदलाव किया है लेकिन खाना छोड़ने के बजाय संतुलित आहार ले रही हूं। - प्रिया