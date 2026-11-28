विज्ञापन

फरीदाबाद। नानी के निधन पर मां और भाई के साथ गांधी कॉलोनी आए युवक का छोटा भाई सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। केसी रोड पर सरकारी कर्मचारी कार्यालय के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार साहिल और उनके मामा के बेटे मयंक को चोटें आईं। साहिल की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जवां गांव निवासी सागर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी नानी संतरा का 25 नवंबर को निधन हो गया था। इसके बाद 26 नवंबर को उनका भाई साहिल पड़ोसी की बाइक लेकर मयंक के साथ बाजार गया था। वापस लौटते समय सरकारी कर्मचारी कार्यालय के सामने एक कार ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने साहिल को बयान देने के लिए अनफिट बताया। इसके बाद 27 नवंबर को सागर ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद