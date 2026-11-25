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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शादी डॉट कॉम पर 12 दिन की दोस्ती के बाद यूके से गिफ्ट भेजने के नाम पर ग्रीनफील्ड कॉलोनी की युवती से 7.26 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोपी ने खुद को यूके का कारोबारी बताकर युवती से बातचीत शुरू की थी। इसके बाद फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर पार्सल छुड़ाने और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर अलग-अलग खातों में रकम जमा कराई।सेक्टर-43 ग्रीनफील्ड निवासी युवती ने बताया कि 11 नवंबर को शादी डॉट कॉम पर संपर्क के बाद उनके व्हाट्सएप पर रविराजपूत नाम से संदेश आया। युवक ने खुद को यूके में कारोबारी बताया। दोनों ने परिवार की तस्वीरें साझा कीं। 20 नवंबर को युवक ने गाड़ियों की डील सफल होने की बात कही और अगले दिन सरप्राइज गिफ्ट भेजने का भरोसा दिया। 22 नवंबर को डीएचएल का लोगो लगाकर एक व्यक्ति ने संपर्क किया। उसने कस्टम क्लीयरेंस के लिए 36 हजार रुपये मांगे। इसके बाद क्यूआर कोड भेजकर अलग-अलग किस्तों में भुगतान कराया गया। युवती ने दोस्तों से उधार लेकर रकम खातों में भेज दी।सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखाया-आरोपियों ने भुगतान नहीं करने पर सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई का डर दिखाया। पार्सल का बिल मांगने पर टालमटोल की और 3.95 लाख रुपये और मांगे। युवती को डीएचएल का पहचान पत्र भेजा गया। कंपनी से जांच कराने पर आईकार्ड फर्जी निकला। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर 24 नवंबर को साइबर थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।