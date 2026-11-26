- ठगी की रकम के लेनदेन में इस्तेमाल कराया था बैंक खाता, खाताधारक तीन दिन के रिमांड परसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। टेलीग्राम टास्क में निवेश कर घर बैठे कमाई का झांसा देकर महिला से 3.28 लाख रुपये ठगने के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने एक खाताधारक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के झुंझुनू निवासी विकास सेन के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।पुलिस के अनुसार, सेक्टर-65 निवासी महिला को व्हाट्सएप पर टेलीग्राम टास्क में निवेश कर अच्छी कमाई का ऑफर दिया गया था। ठगों ने शुरुआत में उसे मुनाफा दिखाकर विश्वास जीत लिया। इसके बाद अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये उससे 3,28,948 रुपये निवेश करवा लिए। रकम और मुनाफा वापस मांगने पर आरोपियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जांच में पुलिस ने विकास सेन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि उसने ठगी की रकम के लेनदेन के लिए अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। आरोपी बीए पास और बेरोजगार है। पुलिस के मुताबिक, मामले में दो अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। रिमांड के दौरान विकास से ठगी की रकम और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जाएगी।