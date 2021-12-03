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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। एनआईटी-3 में जिम के बाहर पार्किंग के दौरान महिला को दूसरी कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला कार के नीचे फंस गईं और करीब दस फीट तक घिसटती चली गईं। आसपास मौजूद लोगों ने दो मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।यह घटना 19 नवंबर को हुई थी जब दोनों महिलाएं एनआईटी-तीन स्थित जिम पहुंची थीं। एक महिला अपनी कार पार्क कर रही थी, तभी दूसरी महिला अपनी कार को पार्किंग की ओर ला रही थी। इसी दौरान कार से उतर रही महिला को टक्कर लगी और वह दूसरी कार के नीचे फंस गईं। वह मदद के लिए चिल्लाती रहीं। घटना का करीब पांच मिनट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में जिम के कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड मौके पर दिखाई दिए। टक्कर मारने वाली महिला चालक भी घायल महिला को निकालने का प्रयास करती नजर आईं। हादसे में दोनों कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं।टक्कर के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने कार को पीछे हटवाकर महिला को बाहर निकाला। इस बचाव कार्य में करीब दो मिनट का समय लगा। सीसीटीवी फुटेज में घायल महिला करीब एक मिनट तक जमीन पर पड़ी मदद के लिए चिल्लाती दिखाई दे रही हैं।