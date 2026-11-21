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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही शहर के बाजारों में सर्दियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग गर्म कपड़ों, जैकेट और कंबलों की खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। हालांकि, अभी सर्दी की शुरुआत होने के कारण दुकानदारों को बिक्री में अपेक्षित तेजी नहीं मिल रही है। दुकानदारों का अनुमान है कि अगले 10 से 15 दिनों में तापमान गिरने के साथ गर्म कपड़ों की खरीदारी रफ्तार पकड़ेगी।बाजार में इस समय 400 रुपये से लेकर छह-सात हजार और इससे अधिक कीमत तक के कंबल उपलब्ध हैं। साधारण कंबलों की कीमत करीब 400 रुपये से शुरू हो रही है, जबकि अच्छी गुणवत्ता के सामान्य कंबल 1000 से 2000 रुपये तक में मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रीमियम क्वालिटी के कंबलों की कीमत छह से आठ हजार रुपये तक है। दुकानदारों के अनुसार, ग्राहक बजट के साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रख रहे हैं। सबसे अधिक बिक्री एक से दो हजार रुपये की कीमत वाले कंबलों की हो रही है। कुछ ग्राहक कम कीमत वाले कंबल खरीद रहे हैं, तो कुछ बेहतर गुणवत्ता और आराम के लिए महंगे कंबलों को भी पसंद कर रहे हैं।वहीं, जैकेट की दुकानों पर भी सर्दियों के नए डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। बाजार में 500 से लेकर पांच हजार रुपये तक की कीमत में जैकेट उपलब्ध हैं। इस साल पफर जैकेट, हुडी जैकेट, बॉम्बर जैकेट, विंडचीटर और फ्लीस जैकेट जैसे डिजाइन युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। हल्के वजन वाली जैकेट और कैजुअल लुक वाले डिजाइन भी ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं।दुकानदारों का कहना है कि जैकेट में एक हजार से 1500 रुपये तक की रेंज सबसे अधिक पसंद की जा रही है। अभी ग्राहक बाजार में डिजाइन और कीमत की जानकारी ले रहे हैं। ठंड बढ़ने के बाद खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद है।बातचीतअभी सर्दी की शुरुआत है, इसलिए बिक्री सामान्य है। एक से दो हजार रुपये के कंबलों की मांग सबसे अधिक है। - छोटू गुप्ता, कंबल व्यापारीफिलहाल ग्राहक डिजाइन और कीमत देखकर खरीदारी कर रहे हैं। 1000 से 1500 रुपये के जैकेट ज्यादा बिक रहे हैं, ठंड बढ़ने पर बिक्री बढ़ेगी। - श्रवण, जैकेट व्यापारी