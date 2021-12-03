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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बृहस्पतिवार को बल्लभगढ़ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में पांचवें स्थान पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की शाम 4:00 बजे जारी रिपोर्ट में यहां का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 297 दर्ज किया गया। हालांकि, बुधवार के मुकाबले इसमें 17 अंकों का सुधार हुआ, लेकिन हवा अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को बल्लभगढ़ का एक्यूआई 314 था और यह देश में पहले स्थान पर रहा था।फरीदाबाद का औसत एक्यूआई भी बुधवार के 227 से घटकर 198 पर आ गया। यह मध्यम श्रेणी में है, लेकिन शहर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर अब भी अधिक है। शाम 6:00 बजे के बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव होता रहा। सेक्टर-11 में एक्यूआई 294 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी के करीब है। वहीं, एनआईटी का एक्यूआई 206 रहा। इसके विपरीत सेक्टर-30 में हवा अपेक्षाकृत साफ रही और एक्यूआई 90 दर्ज किया गया। पड़ोसी जिले पलवल का एक्यूआई 125 रहा।शहर में अलग-अलग क्षेत्रों के एक्यूआई में बड़ा अंतर सामने आया है। बल्लभगढ़ और सेक्टर-11 में प्रदूषण का स्तर अधिक होने से लोगों को राहत नहीं मिल रही। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार 201 से 300 के बीच एक्यूआई खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर की हवा में लंबे समय तक रहने पर अधिकांश लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।बॉक्स: प्रदूषण मीटरस्थान एक्यूआईबल्लभगढ़ 297सेक्टर-11 294एनआईटी 206फरीदाबाद 198पलवल 125सेक्टर-30 90