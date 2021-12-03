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स्वास्थ्य, आयुर्वेद, फिटनेस और ऑर्गेनिक उत्पादों से जुड़ी कंपनियां करेंगी शिरकतसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। स्वास्थ्य, फिटनेस, आयुर्वेद और ऑर्गेनिक उत्पादों से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने के लिए फरीदाबाद में भारत वेलनेस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। 17 से 20 दिसंबर तक सेक्टर-12 स्थित एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस चार दिवसीय एक्सपो में देशभर के निर्माता, वितरक, खुदरा कारोबारी, निवेशक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर एक मंच पर जुटेंगे। इसके जरिये कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार के साथ नए व्यापारिक साझेदार बनाने का अवसर मिलेगा।ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई की ओर से आयोजित इस एक्सपो में बी2बी और बी2सी दोनों तरह की गतिविधियां होंगी। इसमें आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पाद, न्यूट्रास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सप्लीमेंट, स्किनकेयर, पर्सनल केयर, घरेलू स्वास्थ्य उपकरण, जिम एवं फिटनेस उत्पाद, योग सामग्री और प्राकृतिक सौंदर्य उत्पादों से जुड़ी कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी। इसके अलावा जैविक खेती के उत्पाद, मोटे अनाज, प्राकृतिक शहद, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और ग्रीन लिविंग से जुड़े कारोबार को भी मंच मिलेगा।आयोजकों के अनुसार एक्सपो का मुख्य उद्देश्य कारोबारियों को संभावित खरीदारों, वितरकों, निवेशकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सीधे जोड़ना है। इसमें उत्पाद लॉन्च, सेमिनार, कार्यशालाएं, बी2बी बैठकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। एक्सपो के प्रचार के लिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, विज्ञापन, होर्डिंग और जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना है।स्टॉल के लिए तय की गई दरेंएक्सपो में एमएसएमई कंपनियों के लिए 3 गुणा 3 मीटर यानी नौ वर्ग मीटर के ऑक्टानॉर्म स्टॉल की दर 8 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और जीएसटी निर्धारित की गई है। वहीं अन्य कंपनियों के लिए यही दर 9500 रुपये प्रति वर्ग मीटर और जीएसटी रखी गई है। स्टॉल निर्माण के दौरान बिजली कनेक्शन के लिए 1500 रुपये प्रति किलोवाट और आयोजन के दिनों में 2000 रुपये प्रति किलोवाट अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आयोजन में प्रायोजकों को भी आमंत्रित किया गया है।