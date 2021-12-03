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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। वार्ड-6 की जलघर रोड पर रहने वाले लोगों के लिए पेयजल पाइपलाइन में लीकेज की समस्या परेशानी का कारण बनी हुई है। पिछले छह महीने से पाइपलाइन से लगातार पानी बहकर सड़क पर जमा हो रहा है। इससे एक ओर पेयजल की बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी ओर आसपास के घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।लोगों ने बताया कि पाइपलाइन से निकलने वाला पानी सड़क पर फैल रहा है। इससे रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। कई बार दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं दुकानदारों का कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि दुकानों के आगे पानी भरा रहने से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी तरफ, घरों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से पीने के पानी और घरेलू कामकाज के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों का कहना है कि एक हिस्से में तो पानी आता है वहीं पीछे की तरफ बनी कॉलोनी में पर्याप्त पानी नहीं जाता है। छह महीने से समस्या होने के बावजूद मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।पाइपलाइन से रोजाना पानी बहता रहता है। सड़क पर पानी जमा होने से आने-जाने में भी परेशानी होती है। कई बार शिकायत दी गई, लेकिन छह महीने बाद भी लीकेज ठीक नहीं कराया गया। - पूनमपानी की कमी के कारण रोज परेशानी उठानी पड़ती है। जब पाइपलाइन लीक होने से इतना पानी सड़क पर बह रहा है, तो प्रशासन द्वारा इसे समय पर ठीक क्यों नहीं करवाया जाता । - कविता