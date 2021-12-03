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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही शहर के बाजारों में गर्म कपड़ों की रौनक बढ़ने लगी है। बाजारों में सर्दियों के ट्रेंडी कपड़ों का नया स्टॉक सज गया है। स्वेटर, ट्रेंडी टॉप, वेलवेट के सूट, गर्म पजामे और लेदर जैकेट महिलाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। खरीदारी के लिए महिलाएं बाजारों में पहुंच रही हैं और अपनी पसंद के कपड़े तलाशने में जुटी हैं।एनआईटी-1, 5, सेक्टर-16, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बाजारों में सर्दियों के कपड़ों की दुकानें ग्राहकों से गुलजार नजर आ रही हैं। दुकानदारों ने मौसम को देखते हुए विभिन्न डिजाइन, रंग और पैटर्न के गर्म कपड़ों का स्टॉक मंगाया है। महिलाएं अपनी जरूरत के साथ-साथ फैशन और पसंद को ध्यान में रखते हुए कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं।एनआईटी-1 मार्केट में जवाहर कॉलोनी से पहुंची पूजा और अनीता का कहना है कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और बाजार में नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। ऐसे में खरीदारी का मन कर रहा है। स्वेटर और गर्म कपड़ों के साथ ट्रेंडी टॉप व वेलवेट के सूट भी काफी आकर्षक लग रहे हैं। वहीं, गर्म पजामे और लेदर जैकेट भी सर्दियों के लिए पसंद किए जा रहे हैं।दुकानदारों का कहना है कि महिलाएं बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं। दुकानदार आशीष ने बताया कि कपड़ों के प्रति महिलाओं की पसंद और फैशन को देखते हुए वे पूरे बाजार में घूमकर अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश रहीं हैं। नए स्टॉक के आने से बाजार में खरीदारी का माहौल बनना शुरू हो गया है।