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फरीदाबाद। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद की एक बहुमंजिला सोसाइटी में पशु प्रेमी महिला के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यह घटना सेक्टर-89 स्थित एडोर समृद्धि सोसाइटी की है, जहां लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के विवाद में न केवल कुछ महिलाओं ने पीड़ित महिला के साथ हाथापाई कर उसके कपड़े फाड़ दिए, बल्कि एक पुरुष भी उस पर हाथ उठाता नजर आ रहा है। हालांकि, इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है। वायरल हो रहा यह वीडियो करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा है, जो अब इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

संवाद न्यूज एजेंसी