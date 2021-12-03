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एआई आधारित कैमरे 150 मीटर दूर से करेंगे वाहनों की पहचान, एक साथ 500 वाहनों का डाटा प्रोसेस करने की क्षमताअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। दिल्ली-आगरा हाईवे पर बदरपुर टोल प्लाजा पर दिसंबर से वाहनों को टोल चुकाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। यहां टोल बैरियर हटाकर अत्याधुनिक कैमरों के माध्यम से टोल वसूली की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। नई तकनीक के तहत वाहन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते हुए भी टोल भुगतान कर सकेंगे। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।बदरपुर टोल प्लाजा से प्रतिदिन करीब 50 हजार वाहन गुजरते हैं। फिलहाल टोल भुगतान के लिए वाहनों को बैरियर पर रुकना पड़ता है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहां वाहनों की लंबी कतारें लगने से दिल्ली और फरीदाबाद के बीच यातायात प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मई में टोल बैरियर मुक्त व्यवस्था लागू करने की योजना पर काम शुरू किया था। अब इस योजना को दिसंबर तक पूरा करने की तैयारी है।नई व्यवस्था में बदरपुर फ्लाईओवर के ऊपर अत्याधुनिक एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे करीब 150 मीटर दूर से ही वाहनों की नंबर प्लेट पहचान कर टोल भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम होंगे। सिस्टम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) तकनीक और फास्टैग के माध्यम से वाहनों की पहचान व टोल वसूली करेगा। इसकी एक साथ करीब 500 वाहनों की जानकारी पढ़ने और प्रोसेस करने की क्षमता होगी। इससे अधिक यातायात के दौरान भी टोल वसूली निर्बाध तरीके से हो सकेगी।नई व्यवस्था में टोल भुगतान नहीं करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर वाहन मालिक को ई-चालान भेजा जाएगा और संबंधित वाहन से दोगुना टोल वसूला जाएगा। 72 घंटे के भीतर भुगतान नहीं करने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।बदरपुर टोल प्लाजा दिसंबर में बैरियर मुक्त हो जाएगा। यहां अत्याधुनिक कैमरों के जरिये टोल टैक्स वसूला जाएगा, जिससे वाहन चालकों को टोल भुगतान के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। - धीरज सिंह, परियोजना निदेशक, एनएचएआई