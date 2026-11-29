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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मोबाइल फोन हैक कर दो लोगों से 1.32 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामलों में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गुरुग्राम के सेक्टर-37 निवासी अमित और हरिद्वार निवासी कृष व राज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, एक मामले में ठगी के 56 हजार रुपये अमित के खाते में पहुंचे थे, जबकि दूसरे मामले में 76 हजार रुपये में से 50 हजार रुपये राज के खाते में ट्रांसफर हुए थे।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सूरजकुंड निवासी एक व्यक्ति ने 29 सितंबर को शिकायत दी थी कि मोबाइल पर अज्ञात नंबर से लिंक आया था। उस पर क्लिक करने के बाद फोन हैक हो गया और बैंक खाते से 56 हजार रुपये निकल गए। जांच में पूरी रकम अमित के खाते में पहुंचने की पुष्टि हुई। अमित दसवीं पास है और गुरुग्राम में निजी नौकरी करता है। इस मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।दूसरे मामले में राजीव कॉलोनी, सेक्टर-56 निवासी व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि दो नवंबर को फोन हैक होने के बाद खाते से 76 हजार रुपये निकल गए। जांच में 50 हजार रुपये राज के खाते में पहुंचे थे। राज ने अपना बैंक खाता कृष को उपलब्ध कराया था। दोनों हरिद्वार में सीएससी सेंटर चलाते हैं। राज बीए और कृष बीबीए पास है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।