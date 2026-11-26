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फरीदाबाद। जिले में बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने एक सप्ताह में दो बाल विवाह रुकवाए। इससे नाबालिगों का भविष्य सुरक्षित किया गया। दोनों मामलों में आमजन से मिली सूचना के आधार पर प्रशासनिक टीम ने समय रहते कार्रवाई की। इनमें एक मामला एसजीएम नगर का है, जबकि दूसरा 26 नवंबर को जिले के एक गांव में सामने आया।पहले मामले में एसजीएम नगर निवासी एक नाबालिग लड़के का विवाह राजस्थान में प्रस्तावित था। बारात लेकर राजस्थान जाना था। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम ने हस्तक्षेप कर विवाह रुकवा दिया। वहीं, दूसरे मामले में एक गांव में नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी थी। सूचना मिली थी कि शादी के लिए जेवर से बारात आने वाली है। जानकारी मिलते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई कर विवाह रुकवा दिया।संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने बताया कि दोनों मामलों में लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। समय पर मिली सूचना से बाल विवाह रोकना संभव हुआ। उन्होंने अपील की कि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों, जिला प्रशासन या डायल 112 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य प्रभावित होता है। जिला प्रशासन बाल विवाह मुक्त भारत-2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान चला रहा है। इसमें समाज की भागीदारी जरूरी है।