फरीदाबाद। सेक्टर-17 फ्लाईओवर के पास दिल्ली की ओर से तेज गति और लापरवाही से आ रही कार ने दूसरी कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। इनमें अर्पण के सिर में गंभीर चोट आई है। उन्हें सेक्टर-16ए स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेक्टर-17 थाना पुलिस ने दूसरी कार के चालक की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।प्रेम नगर यादव कॉलोनी, बल्लभगढ़ निवासी अनसंज ने पुलिस को बताया कि 25 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे वह अपने छोटे भाई अर्पण और परिचित विवेक व भविष्य के साथ कार में बल्लभगढ़ से सेक्टर-17 की ओर जा रहे थे। कार विवेक चला रहे थे। अनसंज उनके साथ आगे वाली सीट पर बैठे थे, जबकि अर्पण और भविष्य पीछे बैठे थे। अनसंज के अनुसार, जब वे सेक्टर-17 फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो दिल्ली की ओर से आ रही कार ने उनकी गाड़ी की चालक वाली साइड में टक्कर मार दी। हादसे में उनके हाथ, विवेक के सिर और अर्पण के सिर में चोट लगी, जबकि भविष्य को शरीर में अंदरूनी चोटें आईं। अर्पण के सिर में गहरी चोट होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, 26 नवंबर को अस्पताल पहुंची पुलिस को डॉक्टरों ने अर्पण को बयान देने के लिए अनफिट बताया। इसके बाद उनके भाई अनसंज की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने व चोट पहुंचाने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।