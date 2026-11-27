संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। फ्लाइट और होटल बुकिंग के नाम पर सेक्टर-2 बल्लभगढ़ निवासी व्यक्ति से 9,46,950 रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने 2 खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली के नजफगढ़ निवासी सूरज और होशियार के रूप में हुई है। दोनों के खातों में ठगी के कुल 2,62,200 रुपये आए थे।पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, पीड़ित ने शिकायत में बताया कि अक्तूबर 2026 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर लॉट्स ऑफ ट्रैवल नाम से एक पेज देखा था। उस पर दिए गए मोबाइल नंबर पर फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए संपर्क किया। उन्हें अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए थाईलैंड, गोवा और अन्य जगहों पर बुकिंग करानी थी। आरोप है कि ट्रैवल एजेंट ने उन्हें झांसे में लेकर अलग-अलग किस्तों में 9,46,950 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद न तो बुकिंग हुई और न ही रकम वापस मिली। शिकायत के आधार पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ में पता चला कि सूरज के खाते में ठगी के 2,32,200 रुपये और होशियार के खाते में तीस हजार रुपये आए थे। सूरज 12वीं पास है और मनी ट्रांसफर की दुकान चलाता है, जबकि होशियार 10वीं पास है और चाय की दुकान लगाता है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।