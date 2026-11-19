विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पुराने करेंसी नोट के बदले एक करोड़ रुपये देने का लालच देकर 1,02,267 रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के गांव शेरपुर बास निवासी राहुल और मोमीन के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को पांच दिन के रिमांड पर लिया है।पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, सेक्टर-8 निवासी एक व्यक्ति ने फेसबुक पर पुराने सिक्के खरीदने-बेचने का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर ठगों ने उनके पास मौजूद पांच रुपये के पुराने नोट को करीब एक करोड़ रुपये में खरीदने का लालच दिया। इसके बाद टैक्स, सिक्योरिटी और कस्टम फीस के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में 1,02,267 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। रकम नहीं मिलने पर पीड़ित ने साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी।जांच में पता चला कि राहुल ने अपने जानकारों के बैंक खाते लेकर मोमीन को उपलब्ध करवाए थे। मोमीन सोशल मीडिया पर पुराने नोट खरीदने के विज्ञापन डालता था और लोगों को मोटी रकम देने का झांसा देकर ठगी करता था। वह ठगी की रकम मंगवाने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के साथ इन्हें दूसरे साइबर ठगों को भी देता था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।