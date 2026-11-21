संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। बिलासपुर थाना क्षेत्र में मन्नत होटल के सामने सात नवंबर को तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता और उनकी बेटी घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।रेवाड़ी के शिवनगर पार्ट-2 निवासी ऋषि कुमार ने पुलिस को बताया कि सात नवंबर को वह अपनी बेटी विनती के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुग्राम से रेवाड़ी जा रहे थे। दोपहर करीब ढाई बजे मन्नत होटल के सामने ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। एक राहगीर ने उन्हें धारूहेड़ा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अन्य अस्पतालों में भी ले जाया गया। मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि ऋषि कुमार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर हादसे की परिस्थितियों और ट्रक की पहचान की जांच की जा रही है।