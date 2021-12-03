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फरीदाबाद। अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र में हजारों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला अब नया मोड़ ले रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि वन क्षेत्र में एक-दो दिन नहीं, बल्कि करीब 40 दिन से पेड़ों की कटाई की जा रही थी। काटी गई लकड़ी को बेचने के लिए नूंह के पुन्हाना में बातचीत भी की जा रही थी। इस पूरे मामले में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अफजल खान की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस के अनुसार, अफजल खान ने ही पुन्हाना में लकड़ी बेचने के लिए बातचीत की थी।पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अफजल खान और जिला वन संरक्षक (डीएफओ) झलकार उयके को मामले की जानकारी होने की बात भी सामने आई है। पुलिस दोनों वन अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। खुर्शीद को ही संबंधित वन क्षेत्र में पौधरोपण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस की जांच में खुर्शीद की पेड़ों की कटाई में भूमिका सामने आई है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 (चोरी) और 316 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत केस दर्ज किया है।गौरतलब है कि मामले में भूपानी थाना पुलिस ने पौधरोपण का ठेका लेने वाले ठेकेदार खुर्शीद को शनिवार को गिरफ्तार किया था। आरोपी साहूपुरा खादर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर दो दिन की रिमांड पर ले रखा है। जिला वन अधिकारी रेणु वाला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।