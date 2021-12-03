Faridabad News: अरावली के 15 से अधिक जलाशयों में पहुंचाया जाएगा एसटीपी का शोधित पानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:13 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:13 AM IST
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भूजल स्तर सुधारने के लिए सूरजकुंड में 20 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जाएगा
राहुल राज
फरीदाबाद। अरावली में भूजल स्तर सुधारने के लिए सूरजकुंड में 20 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जाएगा। इसके शोधित पानी से 15 से अधिक जलाशयों को भरा जाएगा। इस प्लांट में शोधित होने वाले पानी को अरावली के 15 से अधिक डिप्रेशन (प्राकृतिक और मानव निर्मित जल संग्रहण क्षेत्र) में पहुंचाया जाएगा। इससे जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ने के साथ जमीन में पानी का रिसाव होगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) एसटीपी बनाने पर करीब 39 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
परियोजना के तहत सूरजकुंड क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। प्लांट में सीवरेज के पानी को शोधित करने के लिए एसबीआर (सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर) तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही तृतीयक शोधन (टर्शियरी ट्रीटमेंट) की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे शोधित पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सकेगी। इस पानी का इस्तेमाल अरावली के जलाशयों को भरने के लिए किया जाएगा।
ऊंचाई पर बनेगा टैंक
परियोजना में एलिवेटेड इक्वलाइजेशन टैंक का निर्माण भी शामिल है। इसके माध्यम से सीवरेज के पानी के प्रवाह और मात्रा को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। एसटीपी में पहुंचने वाले पानी का बेहतर तरीके से शोधन करने के बाद उसे निर्धारित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। इससे जलाशयों में शोधित पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है।
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भूजल संरक्षण के साथ पर्यावरण को भी होगा लाभ
अरावली क्षेत्र में बने प्राकृतिक और मानव निर्मित डिप्रेशन बारिश के पानी को संचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें शोधित पानी पहुंचने से जल संग्रहण क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। पानी के जमीन में समाने से आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर को सुधारने में भी मदद मिलेगी। साथ ही सीवरेज के पानी का दोबारा उपयोग होने से प्राकृतिक जल संसाधनों पर निर्भरता कम होगी।
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वर्जन
सूरजकुंड में बनने वाले एसटीपी से शोधित पानी अरावली के जलाशयों में पहुंचाया जाएगा। इससे जलाशयों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। एसटीपी के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।- समुंद्र सिंह, कार्यकारी अभियंता, एफएमडीए
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राहुल राज
फरीदाबाद। अरावली में भूजल स्तर सुधारने के लिए सूरजकुंड में 20 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जाएगा। इसके शोधित पानी से 15 से अधिक जलाशयों को भरा जाएगा। इस प्लांट में शोधित होने वाले पानी को अरावली के 15 से अधिक डिप्रेशन (प्राकृतिक और मानव निर्मित जल संग्रहण क्षेत्र) में पहुंचाया जाएगा। इससे जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ने के साथ जमीन में पानी का रिसाव होगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) एसटीपी बनाने पर करीब 39 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
परियोजना के तहत सूरजकुंड क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। प्लांट में सीवरेज के पानी को शोधित करने के लिए एसबीआर (सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर) तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही तृतीयक शोधन (टर्शियरी ट्रीटमेंट) की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे शोधित पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सकेगी। इस पानी का इस्तेमाल अरावली के जलाशयों को भरने के लिए किया जाएगा।
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ऊंचाई पर बनेगा टैंक
परियोजना में एलिवेटेड इक्वलाइजेशन टैंक का निर्माण भी शामिल है। इसके माध्यम से सीवरेज के पानी के प्रवाह और मात्रा को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। एसटीपी में पहुंचने वाले पानी का बेहतर तरीके से शोधन करने के बाद उसे निर्धारित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। इससे जलाशयों में शोधित पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है।
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भूजल संरक्षण के साथ पर्यावरण को भी होगा लाभ
अरावली क्षेत्र में बने प्राकृतिक और मानव निर्मित डिप्रेशन बारिश के पानी को संचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें शोधित पानी पहुंचने से जल संग्रहण क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। पानी के जमीन में समाने से आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर को सुधारने में भी मदद मिलेगी। साथ ही सीवरेज के पानी का दोबारा उपयोग होने से प्राकृतिक जल संसाधनों पर निर्भरता कम होगी।
वर्जन
सूरजकुंड में बनने वाले एसटीपी से शोधित पानी अरावली के जलाशयों में पहुंचाया जाएगा। इससे जलाशयों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। एसटीपी के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।- समुंद्र सिंह, कार्यकारी अभियंता, एफएमडीए