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फरीदाबाद। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। शहीद बाबा दीप सिंह चौक पर चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 39 वाहनों के चालान काटे। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी। दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने और कार चालकों को सीट बेल्ट लगाकर सफर करने के लिए समझाया गया। पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी सड़क हादसों का कारण बन सकती है। वाहन चालकों को अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ट्रैफिक एसएचओ अनोज कुमार ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। संवाद

- नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई, वाहन चालकों को किया जागरूक