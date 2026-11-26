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पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगें उठाएंगे कर्मचारी



महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाय मौजूदा पेंशन व्यवस्था में बदलाव करने का प्रयास कर रही है। आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी इसके संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। विज्ञापन

18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने की मांग

कर्मचारी संगठनों की अन्य मांगों में 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान, आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से छूट देना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्थायी भर्ती शुरू करना शामिल है। शब्बीर अहमद गनी ने बिजली क्षेत्र में पैरेलल लाइसेंस के खिलाफ हुई हड़ताल के बाद बिजली मंत्री के साथ मांगों को लेकर हुई बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कर्मचारियों से 12 दिसंबर की दिल्ली रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगें उठाएंगे कर्मचारीमहासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाय मौजूदा पेंशन व्यवस्था में बदलाव करने का प्रयास कर रही है। आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी इसके संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं।18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने की मांगकर्मचारी संगठनों की अन्य मांगों में 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान, आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से छूट देना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्थायी भर्ती शुरू करना शामिल है। शब्बीर अहमद गनी ने बिजली क्षेत्र में पैरेलल लाइसेंस के खिलाफ हुई हड़ताल के बाद बिजली मंत्री के साथ मांगों को लेकर हुई बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कर्मचारियों से 12 दिसंबर की दिल्ली रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।

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फरीदाबाद। पुरानी पेंशन बहाली, ठेका और संविदा कर्मचारियों को पक्का करने व सरकारी विभागों में खाली पदों पर स्थायी भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय कर्मचारी आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित इस रैली में देशभर से हजारों कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। रैली की तैयारियों को तेज करने के लिए कर्मचारी संगठनों ने इकाई स्तर पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 30 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को बल्लभगढ़ और संबंधित कर्मचारी इकाइयों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता यूनिट प्रधान सुरेंद्र खटकड़ और करतार सिंह ने की। बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा और ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी ने कर्मचारियों को संबोधित किया।